Кудрявцева сравнила свое состояние с надвигающимся цунами

Ведущая Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о своем гнетущем состоянии. Звезда еще в июле рассказывала о тревоге на фоне подхваченного коронавируса. Судя по всему, и несколько недель спустя психологическое самочувствие знаменитой женщины не улучшилось.

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Лера ассоциирует свое самоощущение с нахождением на берегу океана, когда на нее идет стометровая волна.

«Бежать смысла нет. Поэтому я просто стряхиваю пепел и затягиваюсь снова», - отметила она.