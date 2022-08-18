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21 минуту назад

Лера Кудрявцева сравнила свое тревожное состояние с надвигающимся цунами

Суть событийиещё 1

Ведущая Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о своем гнетущем состоянии. Звезда еще в июле рассказывала о тревоге на фоне подхваченного коронавируса. Судя по всему, и несколько недель спустя психологическое самочувствие знаменитой женщины не улучшилось.

Кудрявцева сравнила свое состояние с надвигающимся цунами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лера ассоциирует свое самоощущение с нахождением на берегу океана, когда на нее идет стометровая волна.

«Бежать смысла нет. Поэтому я просто стряхиваю пепел и затягиваюсь снова», - отметила она.

Сплетники связывают состояние безысходности со слухами о кризисе в семье Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова. Между тем, за последние два года на долю ведущей пришлось столько испытаний, включая проблемы со здоровьем, что подобное самочувствие может расцениваться как закономерное последствие продолжительного стресса.

Шоу-бизнес,Игорь Макаров,Лера Кудрявцева,
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