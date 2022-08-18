Лолита записала видео с находкой в Крыму

Певица Лолита Милявская нашла на пляже камень, который напомнил ей своим видом первобытное оружие. Шуточным видеороликом популярная исполнительница поделилась с поклонниками в своем Telegram-канале.

«Я обязательно найду что-нибудь такое, что порадует не только меня», – произносит певица.

«Я нашла вот такой камушек. Я заберу его с собой в Москву. На что это похоже? На первобытное оружие», – иронично заявила артистка.

58-летняя певица принимает участие в фестивале «Таврида.АРТ», который проходит в Судаке с 15 по 19 августа. В рамках фестиваля проходят различные мероприятия, в том числе концерты и спектакли, а также различные творческие встречи и спортивные состязания.