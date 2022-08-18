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1 час назад

Лолита записала видео с находкой в Крыму

Денис Фьючин

Певица Лолита Милявская нашла на пляже камень, который напомнил ей своим видом первобытное оружие. Шуточным видеороликом популярная исполнительница поделилась с поклонниками в своем Telegram-канале.

На записи отдыхающая на побережье Черного моря Лолита рассказала, что занимается поиском кладов.

«Я обязательно найду что-нибудь такое, что порадует не только меня», – произносит певица.

После этих слов ее внимание привлек большой продолговатый камень.

«Я нашла вот такой камушек. Я заберу его с собой в Москву. На что это похоже? На первобытное оружие», – иронично заявила артистка.

58-летняя певица принимает участие в фестивале «Таврида.АРТ», который проходит в Судаке с 15 по 19 августа. В рамках фестиваля проходят различные мероприятия, в том числе концерты и спектакли, а также различные творческие встречи и спортивные состязания.

Шоу-бизнес,Общество,Видео,Лолита Милявская,
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