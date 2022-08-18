Рик Эстли спустя 35 лет повторил клип Never Gonna Give You Up

В минутном ролике Эстли повторил кадры из оригинального клипа, а слова песни вплелись в рекламу страховщиков, которые обещают «никогда не бросить» и не «сказать прощай».

Напомним, что месяц назад песне Эстли исполнилось 35 лет — композиции удалось стать хитом еще в 1987 году. Новую волну популярности она приобрела в 2007 году, когда на нее обратили внимание пользователи американского сайта 4chan. В результате клип завирусился в Сети — за 12 лет видео набрало на YouTube более 1,2 млрд просмотров.