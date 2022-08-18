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1 час назад

Рик Эстли спустя 35 лет повторил клип Never Gonna Give You Up

Никита Бородкин

Американская страховая компания CSAA Insurance выпустила рекламу с участием 56-летнего певца Рика Эстли, сняв новую версию клипа на песню «Never Gonna Give You Up». Видео опубликовали на YouTube-канале страхового агентства.

Рик Эстли спустя 35 лет повторил клип Never Gonna Give You Up
Фото: скриншотскриншот

В минутном ролике Эстли повторил кадры из оригинального клипа, а слова песни вплелись в рекламу страховщиков, которые обещают «никогда не бросить» и не «сказать прощай».

Напомним, что месяц назад песне Эстли исполнилось 35 лет — композиции удалось стать хитом еще в 1987 году. Новую волну популярности она приобрела в 2007 году, когда на нее обратили внимание пользователи американского сайта 4chan. В результате клип завирусился в Сети — за 12 лет видео набрало на YouTube более 1,2 млрд просмотров.

Шоу-бизнес,Рик Эстли,
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