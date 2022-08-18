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30 минут назад

Пугачева и Галкин неожиданно запели в Израиле о возвращении в Россию

FBM.ru

Российские знаменитости Максим Галкин и Алла Пугачева на одном из выступлений шоумена в Израиле исполнили композицию о возвращении в Россию. Как рассказали очевидцы, юморист потребовал не снимать на видео данную часть концерта, чтобы песня не попала в социальные сети.

В тексте композиции фигурируют слова: «Нас ждет награда за былые муки». В соцсетях комментаторы подвергли критике авторов песни за такие слова, поскольку они совершенно никак не характеризуют именно Пугачеву и Галкина, которые продолжают ни в чем себе не отказывать, находясь в Израиле в столь непростое время для своей страны.

Нашлись и такие пользователи, кто поддержал строчки из композиции, назвав сегодняшние дни весьма непростыми для всего мира. Сам же юморист при этом не говорил о существовании некой песни, которая рассказывает о возвращении в Россию. Галкин уже не один раз дал понять, что в ближайшее время не планирует приезжать в страну.

Помимо этого, популярный артист анонсировал большой гастрольный тур по странам Европейского союза, рассчитывая после этого проехаться и по Соединенным Штатам Америки.

Шоу-бизнес,Видео,Максим Галкин,Алла Пугачева,ЕС,
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