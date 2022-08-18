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26 минут назад

«Захоронили урну без праха»: Разин сделал громкое заявление о могиле Шатунова

Никита Бородкин

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что праха Юрия Шатунова нет на Троекуровском кладбище в Москве. В беседе с Telegram-каналом «НеМалахов» он рассказал, что в могиле захоронили пустую урну.

«Захоронили урну без праха»: Разин сделал громкое заявление о могиле Шатунова
Фото: ТАССТАСС

Разин уверяет, что на кремации тела исполнителя настаивал его директор Аркадий Кудряшов, который таким образом хотел скрыть следы «преступления». Информацию Разин якобы получил от организаторов похорон солиста «Ласкового мая».

Напомним, что Юрий Шатунов умер 23 июня на 49-м году жизни от сердечной недостаточности. Его тело было кремировано, часть праха захоронена в Москве на Троекуровском кладбище, а другая часть — в Германии, где сейчас живет его семья.

Недавно Кудряшов опровергал слухи о том, что певца кремировали ради сокрытия следов приема алкоголя и неких препаратов. По его словам, о своей кремации Шатунов говорил еще в 2021 году, после того как заразился коронавирусом.

Шоу-бизнес,Аркадий Кудряшов,Юрий Шатунов,Андрей Разин,
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