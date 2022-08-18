«Захоронили урну без праха»: Разин сделал громкое заявление о могиле Шатунова

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин заявил, что праха Юрия Шатунова нет на Троекуровском кладбище в Москве. В беседе с Telegram-каналом «НеМалахов» он рассказал, что в могиле захоронили пустую урну.

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Разин уверяет, что на кремации тела исполнителя настаивал его директор Аркадий Кудряшов, который таким образом хотел скрыть следы «преступления». Информацию Разин якобы получил от организаторов похорон солиста «Ласкового мая».

Напомним, что Юрий Шатунов умер 23 июня на 49-м году жизни от сердечной недостаточности. Его тело было кремировано, часть праха захоронена в Москве на Троекуровском кладбище, а другая часть — в Германии, где сейчас живет его семья.