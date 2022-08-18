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9 минут назад

«После 14-го года тебе тут как жилось?»: Водонаева обратилась к Лободе

Елена Прошина

Блогер Алена Водонаева высказалась об украинской певице Светлане Лободе и задала ей провокационный вопрос. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

«После 14-го года тебе тут как жилось?»: Водонаева обратилась к Лободе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Водонаева вспомнила слова Лободы о том, что Россия - это страна, которая заблудилась и пока люди этого не поймут, ничего хорошего в РФ не будет. Сама же певица «выбирает другой путь».

«Заюш, а после 14-го года тебе тут как жилось?» — спросила артистку Водонаева.

Напомним, Лобода вела активную творческую деятельность после событий на Украине в 2014 году и присоединения Крыма к РФ. Тогда певица не делала негативные высказывания в адрес России.

Однако после начала спецоперации Лобода заявила, что считает невозможным больше жить в России и пообещала никогда здесь не появляться.

Ранее продюсер Сергей Лавров заявил, что после окончания спецоперации Лобода снова станет выступать в России. По его словам, вернется она благодаря влиятельным друзьям и тайным покровителям, т.к. понимает, что у нее нет шансов стать звездой европейского масштаба.

Шоу-бизнес,Светлана Лобода,Алена Водонаева,Сергей Лавров,
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