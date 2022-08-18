«После 14-го года тебе тут как жилось?»: Водонаева обратилась к Лободе

Блогер Алена Водонаева высказалась об украинской певице Светлане Лободе и задала ей провокационный вопрос. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
Водонаева вспомнила слова Лободы о том, что Россия - это страна, которая заблудилась и пока люди этого не поймут, ничего хорошего в РФ не будет. Сама же певица «выбирает другой путь».
«Заюш, а после 14-го года тебе тут как жилось?» — спросила артистку Водонаева.
Напомним, Лобода вела активную творческую деятельность после событий на Украине в 2014 году и присоединения Крыма к РФ. Тогда певица не делала негативные высказывания в адрес России.
Однако после начала спецоперации Лобода заявила, что считает невозможным больше жить в России и пообещала никогда здесь не появляться.
Ранее продюсер Сергей Лавров заявил, что после окончания спецоперации Лобода снова станет выступать в России. По его словам, вернется она благодаря влиятельным друзьям и тайным покровителям, т.к. понимает, что у нее нет шансов стать звездой европейского масштаба.