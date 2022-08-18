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20 минут назад

Шевчук высказался о концертах ДДТ в России

Никита Бородкин

Музыкант Юрий Шевчук прокомментировал ситуацию с концертами коллектива ДДТ в России. Как рассказала Ксения Собчак в своем Telegram-канале, исполнитель заявил, что группа пока не может выступать в РФ из-за якобы существующих списков запрещенных в стране музыкантов.

Шевчук высказался о концертах ДДТ в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Но я лично продолжу и дальше говорить о происходящем в песнях и на других платформах», — заявил он.

Шевчук добавил, что коллектив зовут выступать на Западе, однако решения по зарубежным гастролям пока нет. По мнению музыканта, в текущей ситуации важнее «продвигать идеи мира» среди россиян.

Напомним, что накануне Советский суд Уфы признал Шевчука виновным в дискредитации российской армии из-за речи на концерте в мае. Фронтмену ДДТ назначили штраф в размере 50 тыс. рублей.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Юрий Шевчук,
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