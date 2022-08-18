Шевчук высказался о концертах ДДТ в России

Музыкант Юрий Шевчук прокомментировал ситуацию с концертами коллектива ДДТ в России. Как рассказала Ксения Собчак в своем Telegram-канале, исполнитель заявил, что группа пока не может выступать в РФ из-за якобы существующих списков запрещенных в стране музыкантов.

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«Но я лично продолжу и дальше говорить о происходящем в песнях и на других платформах», — заявил он.

Шевчук добавил, что коллектив зовут выступать на Западе, однако решения по зарубежным гастролям пока нет. По мнению музыканта, в текущей ситуации важнее «продвигать идеи мира» среди россиян.