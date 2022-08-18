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17 минут назад

Долина одним предложением ответила на насмешки Галкина

Елена Прошина

Певица Лариса Долина ответила сбежавшему из России юмористу Максиму Галкину после того, как он высмеял идею создания Российской музыкальной ассоциации. Об этом сообщает «КП».

Долина одним предложением ответила на насмешки Галкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что ранее Галкин на одном из своих выступлений заявил, что основатели организации хотят получить «какие-то крошки с барского стола».

«Давайте об этом не будем», — парировала слова юмориста Долина.

Певица отметила, что сейчас в Российской музыкальной ассоциации занимаются документацией. Она пояснила, что история с ее созданием «муторная», однако у организации много планов.

На данный момент Долина находится на крымском фестивале «Таврида», где проводит кастинг среди молодых исполнителей на поступление в свою музыкальную академию.

Шоу-бизнес,Лариса Долина,Максим Галкин,
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