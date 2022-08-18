В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
52 минуты назад

Музыкальный критик назвал сильнейшую певицу России

Lenta.ruиещё 2

Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал певицу, которая обладает наилучшими вокальными данными в России. Его слова передает News.ru.

Долину назвали сильнейшей певицей России
Фото: ТАССТАСС

По мнению Бабичева, сильнейшая вокалистка России — певица Лариса Долина. Критик добавил, что ей удалось бы «мощно и красиво» исполнить гимн страны.

«Из женщин сильнее вокалистки, чем Лариса Долина, я вот так с ходу не назову. Это школа, это природа, опыт. Здесь она могла бы развернуть эту историю (исполнить гимн. — прим. «Ленты.ру») очень мощно и очень красиво. Здесь вне всяких сомнений», — высказался он.

Ранее критик Евгений Бабичев назвал способных исполнить гимн России артистов. В их числе оказались победитель «Голоса» Сергей Волчков, певец SHAMAN, а также исполнительницы Пелагея, Анна Asti и Zivert.

Шоу-бизнес,Сергей Волчков,Лариса Долина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители