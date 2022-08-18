Долину назвали сильнейшей певицей России

«Из женщин сильнее вокалистки, чем Лариса Долина, я вот так с ходу не назову. Это школа, это природа, опыт. Здесь она могла бы развернуть эту историю (исполнить гимн. — прим. «Ленты.ру») очень мощно и очень красиво. Здесь вне всяких сомнений», — высказался он.