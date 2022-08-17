В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Названа возможная причина отъезда Киркорова в США

Никита Бородкин

Певец Филипп Киркоров отправился в США чтобы как можно скорее продать свою зарубежную недвижимость. Как сообщает «Экспресс газета», такую версию отъезда поп-короля назвал адвокат Андрей Алешкин.

Названа возможная причина отъезда Киркорова в США
Фото: ТАССТАСС

По предположению юриста, музыкант решил избавиться от имущества за границей. Существует вероятность, что после поездки в Донбасс артист может оказаться под санкциями, а его недвижимость заморозят.

Хореограф рассказала об устроенном Киркоровым скандале на новогоднем шоу

Алешкин отметил, что Киркоров имеет полное право продать свои активы, а полученные деньги перевести либо в Россию, либо в любую другую страну.

Напомним, что о поездке Киркорова в США рассказал шоумен Рустам Солнцев, который сам находится в Лос-Анджелесе. По его словам, накануне музыкант приехал в Майами.

Шоу-бизнес,Андрей Алешкин,Рустам Солнцев,Филипп Киркоров,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители