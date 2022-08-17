Названа возможная причина отъезда Киркорова в США

Певец Филипп Киркоров отправился в США чтобы как можно скорее продать свою зарубежную недвижимость. Как сообщает «Экспресс газета», такую версию отъезда поп-короля назвал адвокат Андрей Алешкин.

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По предположению юриста, музыкант решил избавиться от имущества за границей. Существует вероятность, что после поездки в Донбасс артист может оказаться под санкциями, а его недвижимость заморозят.

Алешкин отметил, что Киркоров имеет полное право продать свои активы, а полученные деньги перевести либо в Россию, либо в любую другую страну.