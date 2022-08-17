Любовница Пьера Нарцисса ответила на вопрос о его внебрачных детях

«Хочу призвать бывших, нынешних, самопровозглашенных женщин Пьера — не берите грех на душу, не распространяйте ложную информацию о внебрачных детях Нарцисса. Вы же сами прекрасно знаете, что Пьер никогда бы не оставил своего ребенка, всегда бы помогал своему крохе. Тайны из своего внебрачного отцовства он бы делать не стал, так как был слишком открыт душой. Мне бы он точно все выложил!» — сказала Грин.