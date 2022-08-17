Любовница Пьера Нарцисса ответила на вопрос о его внебрачных детях

Любовница певца Пьера Нарцисса Ксения Грин попросила бывших избранниц артиста не распространять ложную информацию о его внебрачных детях. Об этом пишет «СтарХит».
Ранее в СМИ появилась информация, что у певца якобы есть внебрачный ребенок. Некая женщина по имени Ирен заявила, что 8 лет назад родила от артиста сына. Сейчас они оба живут в Москве. Позднее бывшая жена Пьера Валерия Калечева опровергла эту информацию, назвав подобных людей «нахлебниками».
Ксения Грин попросила Калачеву перестать говорить о каких-либо наследниках артиста.
«Хочу призвать бывших, нынешних, самопровозглашенных женщин Пьера — не берите грех на душу, не распространяйте ложную информацию о внебрачных детях Нарцисса. Вы же сами прекрасно знаете, что Пьер никогда бы не оставил своего ребенка, всегда бы помогал своему крохе. Тайны из своего внебрачного отцовства он бы делать не стал, так как был слишком открыт душой. Мне бы он точно все выложил!» — сказала Грин.
Она призналась, что певец хотел еще детей, а сама она мечтала родить ему ребенка, но не получилось.
«Сына надо нам, — твердил мне с утра до вечера Нар, когда мы стали жить вместе. — У меня есть дочь, у тебя две дочери, а теперь родим мальчика», - рассказала Ксения.
По мнению Грин, слухи о внебрачных детях, «распространяют дамы, жаждущие пиара».