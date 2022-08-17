«Я редко видел по масштабам такие взрывы»: Кушанашвили высоко оценил творчество SHAMAN

Журналист Отар Кушанашвили назвал певца SHAMAN (Ярослав Дронов) «самобытным и в высшей степени одаренным артистом» и сравнил его с Аретой Франклин, группой «Любэ» и Валерием Меладзе. Об этом он заявил в своем YouTube-шоу.
SHAMAN получил широкую известность после выхода 23 февраля его песни «Встанем». В интервью «Аргументам и фактам» он рассказывал, что занимается музыкой 26 лет и теперь «наконец-то пришло его время».
Кушанашвили поздравил певца со «сногсшибательным успехом».
«Я редко видел по масштабам такие взрывы, который произвел Ярослав Дронов. Я не против того, чтобы появлялись новые имена, и я за то, чтобы на сцене появился парень, который от сердца вырывал строчки так, как это делает SHAMAN», - заявила журналист.
По его мнению, многим россиянам в последнее время не хватало простоты, пронзительности и душевности в музыке, поэтому SHAMAN стал так популярен.
«Такое ощущение, что у парня где-то внутри есть код как в песнях у Ареты Франклин был код, который располагал к ночным променадам по саду музыки и цветов. <…> Как в песнях любого другого большого мастера, будь это Сосо Павлиашвили или Валерий Меладзе заложен код, через который можно понять эссенцию жизни», - отметил Кушанашвили.
Он заявил, что Дронов «умеет бить в самое сердце» и точно подбирает нужные его аудитории слова, как в песнях «Встанем» и «Я русский».