«Я редко видел по масштабам такие взрывы»: Кушанашвили высоко оценил творчество SHAMAN

«Я редко видел по масштабам такие взрывы, который произвел Ярослав Дронов. Я не против того, чтобы появлялись новые имена, и я за то, чтобы на сцене появился парень, который от сердца вырывал строчки так, как это делает SHAMAN», - заявила журналист.