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1 час назад

«Не жалею»: ведущая Андреева покинула Москву

Никита Бородкин

Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева покинула Москву и отправилась в путешествие в Красноярский край. Как сообщает «Слово и дело», сейчас она находится в Норильске, откуда публикует фотографии российской природы в соцсетях.

«Не жалею»: ведущая Андреева покинула Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе своей поездки Андреева отправится на труднодоступное плато Путорана, которое называют «краем тысячи озер и водопадов». Она призналась, что давно хотела увидеть эту достопримечательность и посетить знаменитые горные водопады, а еще добавила, что не жалеет о своем решении выбраться из столицы.

Отметим, что на плато Путорана находится самый высокий водопад Евразии Тальниковый. Его высота составляет 482 метра, а добраться до него проще всего на вертолете.

Шоу-бизнес,Екатерина Андреева,Первый канал,
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