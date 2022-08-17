«Не жалею»: ведущая Андреева покинула Москву

Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева покинула Москву и отправилась в путешествие в Красноярский край. Как сообщает «Слово и дело», сейчас она находится в Норильске, откуда публикует фотографии российской природы в соцсетях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В ходе своей поездки Андреева отправится на труднодоступное плато Путорана, которое называют «краем тысячи озер и водопадов». Она призналась, что давно хотела увидеть эту достопримечательность и посетить знаменитые горные водопады, а еще добавила, что не жалеет о своем решении выбраться из столицы.