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2 часа назад

Друг Пьера Нарцисса опроверг слухи о внебрачных детях певца

Газета.Ruиещё 2

Близкий друг и концертный директор покойного Пьера Нарцисса Сергей Дворцов отреагировал на заявление предполагаемой возлюбленной певца о наличии у него внебрачных детей. Его слова цитирует StarHit.

Друг Пьера Нарцисса опроверг слухи о внебрачных детях певца
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Внебрачных детей у Пьера не было и быть не может. Что касается любовниц, то их тоже быть не может. Это все лишние люди и присоски», — высказался Дворцов.

По словам друга исполнителя, консьержки в доме Нарцисса никогда не видели его с женщинами. Дворцов призвал поклонников не верить в наличие у него внебрачных детей без соответствующих доказательств.

После похорон певца Пьера Нарцисса объявилась женщина по имени Ирен, которая утверждает о внебрачной связи с артистом. По словам женщины, в результате романа с Нарциссом у нее родился сын. Сейчас мальчику 8 лет, он проживает с матерью в Москве.

Шоу-бизнес,Пьер Нарцисс,
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