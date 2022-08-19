Друг Пьера Нарцисса опроверг слухи о внебрачных детях певца

Близкий друг и концертный директор покойного Пьера Нарцисса Сергей Дворцов отреагировал на заявление предполагаемой возлюбленной певца о наличии у него внебрачных детей. Его слова цитирует StarHit.
«Внебрачных детей у Пьера не было и быть не может. Что касается любовниц, то их тоже быть не может. Это все лишние люди и присоски», — высказался Дворцов.
По словам друга исполнителя, консьержки в доме Нарцисса никогда не видели его с женщинами. Дворцов призвал поклонников не верить в наличие у него внебрачных детей без соответствующих доказательств.
После похорон певца Пьера Нарцисса объявилась женщина по имени Ирен, которая утверждает о внебрачной связи с артистом. По словам женщины, в результате романа с Нарциссом у нее родился сын. Сейчас мальчику 8 лет, он проживает с матерью в Москве.