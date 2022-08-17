Мамаев захотел вернуть заплаченные дочери алименты

Российский футболист Павел Мамаев намерен вернуть алименты, которые выплатил дочери. Об этом «СтарХиту» рассказала бывшая супруга спортсмена Алана Мамаева.

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По словам экс-фотомодели, речь идёт даже не о снижении выплат, а именно об их возврате. Однако суд не поменял своё решение, добавила экс-возлюбленная футболиста.

Ранее стало известно, что Мамаев задолжал дочери 1,2 млн рублей алиментов. Издание отметило, что недавно Мамаев закрыл все долги по алиментам. При этом 200 000 рублей взыскали судебные приставы.

Бывшая супруга футболиста воспитывает двоих детей — дочь от Мамаева и сына от предыдущих отношений. Когда пара разошлась, Алана хотела получать алименты на обоих детей, но Мамаев отказался выплачивать деньги на мальчика. Выплаты на дочь бывшей супруге пришлось выбивать через суд.

В апреле суд постановил, что спортсмен обязан отдавать восьмилетней дочери третью часть доходов начиная с 5 августа 2021 года и до её совершеннолетия. Девочка сейчас живёт с мамой, а Мамаев завёл другую семью — в июне новая жена, бывшая лучшая подруга Аланы, родила ему сына. Сейчас супруги ремонтируют элитное жильё, тратя на его благоустройство десятки миллионов рублей, отметило издание.