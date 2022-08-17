Анджелина Джоли подала в суд на ФБР из-за закрытия дела против Бреда Питта

Американская актриса Анджелина Джоли подала в суд на ФБР с требованием продолжить расследование дела против ее экс-супруга, актера Бреда Питта. Об этом сообщает TMZ.

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Инцидент произошел в 2016 году. Тогда Бюро занималось расследованием конфликта бывших супругов на борту частного лайнера: Джоли утверждала, что актер оскорблял ее, а также поднял руку на их общего сына Мэддокса, находясь в алкогольном опьянении.

Тогда ФБР не смогло найти достаточного количества доказательств, чтобы предъявить Питту обвинения, однако в апреле этого года актриса анонимно подала иск на Бюро с требованием продолжить расследование дела о жестоком обращении бывшего супруга по отношению к ней и детям, а также придать его огласке.