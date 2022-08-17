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16 минут назад

Певица Бьянка рассказала, кто вдохновлял ее в начале карьеры

Вечерняя Москва

Одна из первых исполнительниц R&B в России Бьянка раскрыла секрет своего творческого успеха.

Певица Бьянка рассказала, кто вдохновлял ее в начале карьеры
Фото: Youtube / SuperYoutube / Super

По словам артистки, она начала гастролировать с ранних лет, еще когда жила в Белоруссии. Она отметила, что ее гастроли начались в девять лет, тогда она впервые поехала на конкурс виолончелистов в город Сморгонь.

— В 17 лет пошли более осознанные гастроли, а в 19 лет я стала сольной певицей под именем Бьянка и начала выступать со своими песнями. Ничего не заставляло меня, в таком возрасте тебе дает энергию мысль о том, что ты хочешь быть круче всех, лучше, чем ты есть, веришь в себя, — отметила певица в комментарии Nation news.

Певица отметила, что ее вдохновляли такие певцы, как Nina Simone, Nat King Cole, Боб Марли, Beyonce, Destiny’s Child и многие другие.

Бьянка добавила, что ее большая мечта — выступить на одной сцене вместе с американским рэпером Eminem.

Ранее певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, рассказала, почему ее брак с гитаристом Романом Безруковым оказался таким коротким.

Шоу-бизнес,Роман Безруков,Татьяна Липницкая,Эминем,
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