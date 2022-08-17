Певица Бьянка рассказала, кто вдохновлял ее в начале карьеры

— В 17 лет пошли более осознанные гастроли, а в 19 лет я стала сольной певицей под именем Бьянка и начала выступать со своими песнями. Ничего не заставляло меня, в таком возрасте тебе дает энергию мысль о том, что ты хочешь быть круче всех, лучше, чем ты есть, веришь в себя, — отметила певица в комментарии Nation news.