Резник объяснил отъезд Пугачевой в Израиль

"Я лично сам столкнулся с дефицитом лекарств. К счастью, помогают многие люди, чтобы обеспечить меня и родителей Иры необходимыми медикаментами", - сказал он, имея в виду родителей своей супруги.



"Но я прилагаю огромные усилия и большие деньги трачу на то, чтобы достать все лекарства, которые нам нужны. А Алла решила, что ей именно сейчас будет лучше находиться за границей, под контролем врачей", - продолжил поэт, добавив, что Пугачева не уехала навсегда.



"В исполнительской карьере она взяла паузу и имеет на это полное право. После того, что Алла сделала для нашей страны, она может спокойно отдыхать! Но она не будет отдыхать. Она обязательно вернется и мы еще споем. Быть может, даже на моем грядущем юбилее в Кремле!" - заключил он.