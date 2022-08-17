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10 минут назад

Поэт-песенник Резник заявил, что Пугачева уехала в Израиль ради необходимых лекарств

Газета.Ruиещё 1

Поэт-песенник, народный артист России Илья Резник в интервью изданию Prozvezd рассказал, почему певица Алла Пугачева была вынуждена уехать в Израиль. Он признался, что ему горько наблюдать травлю Пугачевой из-за отъезда.

Резник объяснил отъезд Пугачевой в Израиль
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Это ее личное дело и личное право. Она посчитала, что лечение и доставку необходимых лекарств, которые ей необходимо принимать по состоянию здоровья, на данный момент ей будет лучше получать за границей", - объяснил он.

Резник добавил, что ситуация с медицинскими препаратами в России осложнилась из-за санкций.

"Я лично сам столкнулся с дефицитом лекарств. К счастью, помогают многие люди, чтобы обеспечить меня и родителей Иры необходимыми медикаментами", - сказал он, имея в виду родителей своей супруги.

"Но я прилагаю огромные усилия и большие деньги трачу на то, чтобы достать все лекарства, которые нам нужны. А Алла решила, что ей именно сейчас будет лучше находиться за границей, под контролем врачей", - продолжил поэт, добавив, что Пугачева не уехала навсегда.

"В исполнительской карьере она взяла паузу и имеет на это полное право. После того, что Алла сделала для нашей страны, она может спокойно отдыхать! Но она не будет отдыхать. Она обязательно вернется и мы еще споем. Быть может, даже на моем грядущем юбилее в Кремле!" - заключил он.

Ранее Резник заявил, что у Аллы Пугачевой никогда не будет преемницы.

Шоу-бизнес,Илья Резник,Алла Пугачева,
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