Тимати отпраздновал 39-летие на яхте в кругу семьи

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) отметил свое 39-летие в Москве на яхте в кругу семьи и близких. Впечатлениями от мероприятия поделилась мать музыканта Симона Юнусова, передает Teleprogramma.pro.
Она отметила, что день рождения ее сына прошло «потрясающе». Мать Тимати обратила внимание на то, что они уже «давно» не отмечали этот праздник в «родном городе и в кругу самых близких людей».
«Погода изумительная, сказочная Москва, красивые, теплые люди! Хоть мы и "бодаемся", так как очень похожи, но я всегда люблю тебя, горжусь и буду поддерживать во всем. С днем рождения, мой взрослый сын!» — добавила Юнусова.
По данным Teleprogramma.pro, на празднике присутствовали дети рэпера дочь Алиса и сын Ратмир. Также на вечеринке была новая возлюбленная Тимати — модель Валентина Иванова. Пара не стеснялась проявлять свои чувства на публике. Кроме того на яхте заметили бывшую возлюбленную и мать сына рэпера Анастасию Решетову.