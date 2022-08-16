Тимати отпраздновал 39-летие на яхте в кругу семьи

«Погода изумительная, сказочная Москва, красивые, теплые люди! Хоть мы и "бодаемся", так как очень похожи, но я всегда люблю тебя, горжусь и буду поддерживать во всем. С днем рождения, мой взрослый сын!» — добавила Юнусова.