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8 минут назад

Тимати отпраздновал 39-летие на яхте в кругу семьи

Елена Прошина

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) отметил свое 39-летие в Москве на яхте в кругу семьи и близких. Впечатлениями от мероприятия поделилась мать музыканта Симона Юнусова, передает Teleprogramma.pro.

Тимати отпраздновал 39-летие на яхте в кругу семьи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она отметила, что день рождения ее сына прошло «потрясающе». Мать Тимати обратила внимание на то, что они уже «давно» не отмечали этот праздник в «родном городе и в кругу самых близких людей».

«Погода изумительная, сказочная Москва, красивые, теплые люди! Хоть мы и "бодаемся", так как очень похожи, но я всегда люблю тебя, горжусь и буду поддерживать во всем. С днем рождения, мой взрослый сын!» — добавила Юнусова.

По данным Teleprogramma.pro, на празднике присутствовали дети рэпера дочь Алиса и сын Ратмир. Также на вечеринке была новая возлюбленная Тимати — модель Валентина Иванова. Пара не стеснялась проявлять свои чувства на публике. Кроме того на яхте заметили бывшую возлюбленную и мать сына рэпера Анастасию Решетову.

Шоу-бизнес,Анастасия Решетова,Тимати,Валентин Иванов,
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