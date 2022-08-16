Монеточка пожалела, что не сможет родить в России

Певица Лиза Монеточка, переехавшая с мужем в Литву, пожалела, что не может родить в России. Своими переживаниями на этот счет она поделилась с поклонниками в социальной сети.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам певицы, ее могут положить в больницу для стимулирования родов 16 августа. На фоне приближения момента появления малышки на свет у Монеточки «появился глупый бзик».

«Я очень грущу, что вдали от своих друзей и семьи буду рожать, и никто не будет дарить мне все эти детские штучки, цветочки, шарики, нужную и ненужную детскую всячину», — пояснила певица.

Она отметила, что понимает глупость ситуации, но ей все равно «почему-то грустно». Монеточка призналась, что любит «все эти банальности» и очень скучает «по всем своим любимым людям, которые сейчас далеко».

Источник, близкий к окружению певицы, рассказал «Комсомольской правде», что изначально певица планировала рожать первенца в Сочи, где у нее есть коттедж на Красной поляне за 18 миллионов рублей.

«Они с Витей там поженились и надеялись, что будут растить ребенка вдали от городской суеты. Но времена изменились», — заключил собеседник издания.