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51 минуту назад

Монеточка пожалела, что не сможет родить в России

Елена Прошина

Певица Лиза Монеточка, переехавшая с мужем в Литву, пожалела, что не может родить в России. Своими переживаниями на этот счет она поделилась с поклонниками в социальной сети.

Монеточка пожалела, что не сможет родить в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам певицы, ее могут положить в больницу для стимулирования родов 16 августа. На фоне приближения момента появления малышки на свет у Монеточки «появился глупый бзик».

«Я очень грущу, что вдали от своих друзей и семьи буду рожать, и никто не будет дарить мне все эти детские штучки, цветочки, шарики, нужную и ненужную детскую всячину», — пояснила певица.

Она отметила, что понимает глупость ситуации, но ей все равно «почему-то грустно». Монеточка призналась, что любит «все эти банальности» и очень скучает «по всем своим любимым людям, которые сейчас далеко».

Источник, близкий к окружению певицы, рассказал «Комсомольской правде», что изначально певица планировала рожать первенца в Сочи, где у нее есть коттедж на Красной поляне за 18 миллионов рублей.

«Они с Витей там поженились и надеялись, что будут растить ребенка вдали от городской суеты. Но времена изменились», — заключил собеседник издания.

Напомним, что Монеточка уехала из России в начале мая. Свой отъезд она объясняла желанием «почувствовать себя свободнее и иметь возможность высказываться по разным вопросам».

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