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53 минуты назад

Лобода развернула украинский флаг на концерте в Риге

Елена Прошина

Певица Светлана Лобода выступила в Латвии с концертом. Во время выступления артистка развернула на сцене украинский флаг. Видео Лобода опубликовала в своем Телеграм-канале.

Лобода развернула украинский флаг на концерте в Риге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Концерт артистки прошел в Риге. Исполняя одну из песен, Лобода подняла над головой украинский флаг. Рижские поклонники приветствовали действия певицы свистом и словами поддержки

«Я благодарю ваш замечательный город и вашу страну за ту помощь и поддержку, которую вы сегодня оказывается Украине и украинским беженцам», - сказала со сцены Лобода.

Мать Королевой вышла с украинским флагом на концерте в США

Напомним, ранее флаг Украины на своем концерте в Юрмале развернула Лайма Вайкуле. Позднее она сказала, что она гражданка Латвии, а позиция этой страны по отношению к России и спецоперации всем известна.

Шоу-бизнес,Светлана Лобода,Лайма Вайкуле,
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