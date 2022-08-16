Украинцы призвали запретить Барских въезд в страну

«Гнобят Россию, а сами и песни поют, и разговаривают на языке», «А как так? Украинец не знает мову?», «Он только ноет всем, а сам продажный! Только на всех этих песнях зарабатывает», «Максим, а что же ты видео с корпоратива в Бруклине не выкладываешь, где ты недавно пел на русском языке?» - написали пользователи соцсетей.