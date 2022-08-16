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1 час назад

Украинцы призвали запретить Барских въезд в страну

Елена Прошина

Украинцы призвали в соцсетях запретить певцу Максу Барских въезд в страну. Причиной стало то, что исполнитель поет на русском языке. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Украинцы призвали запретить Барских въезд в страну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После начала спецоперации Макс Барских неоднократно высказывался негативно в адрес России и ее граждан. Однако певец продолжил зарабатывать на русских. Летом артист выступил в США для состоятельной русской семьи. Также он провел концерт в Европе. Причем свои хиты Барских исполнял на русском языке, что возмутило украинцев.

«Гнобят Россию, а сами и песни поют, и разговаривают на языке», «А как так? Украинец не знает мову?», «Он только ноет всем, а сам продажный! Только на всех этих песнях зарабатывает», «Максим, а что же ты видео с корпоратива в Бруклине не выкладываешь, где ты недавно пел на русском языке?» - написали пользователи соцсетей.

Напомним, недавно стало известно, что Светлана Лобода тоже выступает на русском языке. Вместе с Барских она спела на частной вечеринке по случаю дня рождения сына состоятельной пары из Бруклина. Свои песни певица исполняла на русском.

Шоу-бизнес,Макс Барских,Светлана Лобода,
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