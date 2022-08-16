Божена Рынска выиграла суд против Ники Белоцерковской

Журналистка Божена Рынска выиграла суд над Никой Белоцерковской по делу о ее дочери. Об этом она сообщила в социальных сетях.
По решению суда, Белоцерковская признана виновной в нарушении прав ребенка, поэтому должна выплатить дочери Рынски Евгении 100 тыс. рублей.
«Вадим Прохоров — гениальный адвокат. Белоцерковская признана нарушителем прав моей дочери Женечки. А нам обеим по иску Белоцерковской суд отказал. Мол, две бабы посрались, сами разбирайтесь. А вот ребенка не трогай. Классическое: пошла по шерсть, явилась стриженой», — написала Рынска.
Ранее Рынска заявила, что Белоцерковская оскорбила ее дочь, поскольку та была зачата благодаря биоматериалу после смерти ее мужа Игоря Малашенко. Ника написала, что Божена родила «от трупа любимого». Рынска подала в суд за нелестные высказывания в адрес дочери.
В феврале 2022 года Белоцерковская стала жертвой гадалки-мошенницы.