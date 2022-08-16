Божена Рынска выиграла суд против Ники Белоцерковской

Журналистка Божена Рынска выиграла суд над Никой Белоцерковской по делу о ее дочери. Об этом она сообщила в социальных сетях.

« Вадим Прохоров — гениальный адвокат. Белоцерковская признана нарушителем прав моей дочери Женечки. А нам обеим по иску Белоцерковской суд отказал. Мол, две бабы посрались, сами разбирайтесь. А вот ребенка не трогай. Классическое: пошла по шерсть, явилась стриженой», — написала Рынска.

Ранее Рынска заявила, что Белоцерковская оскорбила ее дочь, поскольку та была зачата благодаря биоматериалу после смерти ее мужа Игоря Малашенко. Ника написала, что Божена родила «от трупа любимого». Рынска подала в суд за нелестные высказывания в адрес дочери.