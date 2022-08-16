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55 минут назад

Нагиев подтвердил смену ведущего в шоу «Голос 60+»

Никита Бородкин

Телеведущий Дмитрий Нагиев подтвердил информацию, что не будет вести программы серии «Голос» в новом телевизионном сезоне Первого канала. Об этом сообщает РБК.

Нагиев выступил с неожиданным заявлением
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нагиев отметил, что отстранится от участия в телепередаче по меньшей мере на текущий сезон.

Напомним, что премьера нового сезона программы «Голос. 60+» состоится 2 сентября. Ранее главный продюсер музыкального вещания телеканала Юрий Аксюта заявил, что еще несколько лет назад они договорились с Нагиевым, что тот возьмет творческую паузу после десяти лет работы над передачей.

Раскрыто имя нового ведущего шоу «Голос 60»

Вести программу «Голос. 60+» будет телеведущая Лариса Гузеева. Она отмечала, что входить в уже раскрученный проект будет тяжело и телезрители будут сравнивать ее с предыдущими ведущими. При этом актриса отметила, что готова к критике в свой адрес.

Шоу-бизнес,Юрий Аксюта,Лариса Гузеева,Дмитрий Нагиев,Первый канал,
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