Нагиев выступил с неожиданным заявлением

Телеведущий Дмитрий Нагиев подтвердил информацию, что не будет вести программы серии «Голос» в новом телевизионном сезоне Первого канала. Об этом сообщает РБК.
Нагиев отметил, что отстранится от участия в телепередаче по меньшей мере на текущий сезон.
Напомним, что премьера нового сезона программы «Голос. 60+» состоится 2 сентября. Ранее главный продюсер музыкального вещания телеканала Юрий Аксюта заявил, что еще несколько лет назад они договорились с Нагиевым, что тот возьмет творческую паузу после десяти лет работы над передачей.
Вести программу «Голос. 60+» будет телеведущая Лариса Гузеева. Она отмечала, что входить в уже раскрученный проект будет тяжело и телезрители будут сравнивать ее с предыдущими ведущими. При этом актриса отметила, что готова к критике в свой адрес.