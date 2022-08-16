Нагиев выступил с неожиданным заявлением

Телеведущий Дмитрий Нагиев подтвердил информацию, что не будет вести программы серии «Голос» в новом телевизионном сезоне Первого канала. Об этом сообщает РБК.

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Нагиев отметил, что отстранится от участия в телепередаче по меньшей мере на текущий сезон.

Напомним, что премьера нового сезона программы «Голос. 60+» состоится 2 сентября. Ранее главный продюсер музыкального вещания телеканала Юрий Аксюта заявил, что еще несколько лет назад они договорились с Нагиевым, что тот возьмет творческую паузу после десяти лет работы над передачей.