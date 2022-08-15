55-летняя Сальма Хайек опубликовала снимок в купальнике

Известная американская актриса Сальма Хайек выложила в социальных сетях свою фотографию в черном купальнике. Об этом пишет «Газета.Ru».
55-летняя актриса сфотографировалась на фоне тропического пляжа. На снимке она стоит на балконе в купальнике и полосатом парео. Образ дополняют стильные солнцезащитные очки и широкополая шляпа.
Хайек пожелала подписчикам блога счастливого понедельника. Кроме того, она написала на испанском и английском языках, что «готова к неделе».
По данным издания, пост вызвал восторг у фанатов актрисы. Публикация набрала порядка 300 тыс. лайков и свыше 1,5 тыс. комментариев, преимущественно восхищенных.