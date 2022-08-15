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24 минуты назад

55-летняя Сальма Хайек опубликовала снимок в купальнике

Илья Родин

Известная американская актриса Сальма Хайек выложила в социальных сетях свою фотографию в черном купальнике. Об этом пишет «Газета.Ru».

55-летняя Сальма Хайек опубликовала снимок в купальнике
Фото: ReutersReuters

55-летняя актриса сфотографировалась на фоне тропического пляжа. На снимке она стоит на балконе в купальнике и полосатом парео. Образ дополняют стильные солнцезащитные очки и широкополая шляпа.

Хайек пожелала подписчикам блога счастливого понедельника. Кроме того, она написала на испанском и английском языках, что «готова к неделе».

salmahayek/Instagram (организация запрещена в России) (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

По данным издания, пост вызвал восторг у фанатов актрисы. Публикация набрала порядка 300 тыс. лайков и свыше 1,5 тыс. комментариев, преимущественно восхищенных.

Шоу-бизнес,Сальма Хайек,
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