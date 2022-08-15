55-летняя Сальма Хайек опубликовала снимок в купальнике

Известная американская актриса Сальма Хайек выложила в социальных сетях свою фотографию в черном купальнике. Об этом пишет «Газета.Ru».

Фото: Reuters Reuters

55-летняя актриса сфотографировалась на фоне тропического пляжа. На снимке она стоит на балконе в купальнике и полосатом парео. Образ дополняют стильные солнцезащитные очки и широкополая шляпа.

Хайек пожелала подписчикам блога счастливого понедельника. Кроме того, она написала на испанском и английском языках, что «готова к неделе».

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