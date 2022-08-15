Пропавшая в горах Бузова вышла на связь

Поп-певица Ольга Бузова перестала публиковать посты в соцсетях в четверг, 11 августа. Новый пост появился только в понедельник. Исчезновение телеведущей заставило понервничать ее фанатов и команду, пишет «СтарХит».
Отмечается, что Бузова после нескольких дней молчания разместила небольшой ролик. На видео она танцует на поляне в горах, вокруг нее гуляют красивые породистые жеребцы.
В посте певица рассказала о своем возвращении. Она пояснила, что «все великолепно! Все, что произошло в горах, останется в моей памяти навсегда». Подробности своих приключений она предпочла не сообщать, но традиционно призналась в любви к читателям.
По данным издания, подобное поведение не характерно для звезды. Обычно каждый свой шаг она сопровождает сторис, видео, громкими заявлениями.