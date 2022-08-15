«Должен быть сиротой»: как Разин набирал солистов в «Ласковый май»

В фильме «Моя правда. Золото и проклятье "Ласкового мая"» раскрыли, по каким критериям продюсер Андрей Разин выбирал солистов в свою студию.

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На пике популярности группы, предприимчивый Андрей Разин создал свою студию, куда набирал талантливых молодых людей. Со временем все они стали выступать в группе «Ласковый май».

По словам певца Романа Жукова, солист должен был быть сиротой, так как это была фишка «Ласкового мая».

«Это были кастинги. На них приходили дети. Их было очень много. Они хотели быть солистами "Ласкового мая"», - рассказал музыкант.

Один из солистов группы Андрей Гуров отметил, что голосовые и вокальные данные были не важны. Главное – симпатичная внешность.

«Даже голосовые данные были не так важны. Главное, чтобы был красивый парень. Чтобы он красиво смотрелся на сцене. Умел двигаться. Был опрятный. Чтобы с головой дружил. Вот и все», - сказал певец.