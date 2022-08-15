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14 минут назад

Шепелев рассказал правду о родителях Фриске

Елена Прошина

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» о родителях покойной певицы Жанны Фриске. Отношения с ними у телезвезды испортились после ее смерти.

Шепелев рассказал правду о родителях Фриске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Шепелева, после смерти Жанны он уговаривал ее родителей не подавать в суд, так как был готов давать дедушке и бабушке видеться с внуком, но те не согласились.

«У них ведь была возможность видеться, мама Жанны была у меня в квартире не один раз, оставалась с Платоном. Но они подают на меня в суд, чтобы он там жил у них. Там были совершенно неадекватные требования. Суд установил: полтора часа два раза в месяц. На эти свидания они не приходят, но зато приходят на ток-шоу», — отметил телеведущий.

Ранее отец певицы Владимир Фриске заявил, что Шепелев снял со счета его внука Платона почти все деньги. По его словам, ранее на счете находилось 200 тысяч евро, а осталось всего 6 тысяч. По данным Фриске, телеведущий недавно купил машину.

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