«Родная Юрмала»: Собчак уехала в Латвию с сыном

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила подписчикам, что вместе с сыном Платоном уехала в Латвию.
«Следующая точка этого лета: родная Юрмала. 7 лет, до 2014 вела тут «Новую Волну», золотое было время», — написала журналистка в личном блоге.
Сейчас она вместе с наследником путешествует за границей.
Однако некоторые подписчики не оценили слов Собчак о «родной» Юрмале. Телеведущую раскритиковали за такие слова в адрес страны.
«Родная? Прям как мама»; «Оставайтесь тогда там»; «Она не понимает слово патриотизм», — написали в комментариях.
Ранее Отар Кушанашвили упрекнул Ксению Собчак в необразованности. По словам журналиста, экс-ведущая «Дома-2» часто не соблюдает правила русской пунктуации, когда пишет тексты в социальных сетях.