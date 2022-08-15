«Родная Юрмала»: Собчак уехала в Латвию с сыном

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила подписчикам, что вместе с сыном Платоном уехала в Латвию.

Фото: xenia_sobchak/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) xenia_sobchak/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Следующая точка этого лета: родная Юрмала. 7 лет, до 2014 вела тут «Новую Волну», золотое было время», — написала журналистка в личном блоге.

Сейчас она вместе с наследником путешествует за границей.

Однако некоторые подписчики не оценили слов Собчак о «родной» Юрмале. Телеведущую раскритиковали за такие слова в адрес страны.

«Родная? Прям как мама»; «Оставайтесь тогда там»; «Она не понимает слово патриотизм», — написали в комментариях.