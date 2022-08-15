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1 час назад

Покровский объяснил отказ от поездки на Украину

Елена Прошина

Музыкант Максим Покровский в программе «Гроши» рассказал, почему пока не приехал на Украину с концертами. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Покровский объяснил отказ от поездки на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам музыканта, он планировал устроить на Украине серию концертов, но пока не знает, как это преподнести.

«Мы с моей женой Таней очень хотели приехать на Украину. У нас не получилось найти правильную форму, с которой я приеду. Я объясню, что это значит. Ехать и выступать в Одессе или в киевском метро — это значит делать себе рекламу. Значит пиариться», - сказал Покровский.

Артист отметил, что хочет собственными глазами видеть, что происходит в украинских городах и делиться этим в своих соцсетях. При этом Покровский не хочет, чтобы его действия выглядели, как хайп.

«Я хочу быть на Украине свидетелем и видеть это своими глазами. Снимать на телефон и размещать в своих социальных сетях. Это звучит как хайп, но это не так. К сожалению, пока не получилось. Визит на Украину должен быть тогда, когда он будет нужен», — заявил Покровский.

Напомним, Максим Покровский уехал из России в Нью-Йорк. Оттуда он критикует спецоперацию на Украине и своих коллег. По его словам, у него нет желания общаться с российскими артистами, даже с теми, кто уехал.

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