Покровский объяснил отказ от поездки на Украину

«Я хочу быть на Украине свидетелем и видеть это своими глазами. Снимать на телефон и размещать в своих социальных сетях. Это звучит как хайп, но это не так. К сожалению, пока не получилось. Визит на Украину должен быть тогда, когда он будет нужен», — заявил Покровский.