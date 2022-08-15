Галкин высмеял Бабкину и Долину на выступлении в Латвии

Юморист Максим Галкин на одном из выступлений в Латвии высмеял российских певиц Ларису Долину и Надежду Бабкину. Его слова цитирует StarHit.
Артист раскритиковал коллег по шоу-бизнесу за позицию в поддержку российской власти.
«Не понимаю, почему нужно быть за власть? Хорошо, они хотят какие-то получить какие-то там крошки с барского стола, чтобы их заметили, но там не видят ни Бабкину, ни Долину», — сказал он.
Также Галкин оправдался за концерты в зарубежных странах. Юморист отметил, что благодарен любому зрителю за поддержку.
«И российские, и латвийские, в которых я также говорил по-латышски, и американские. И говорил, что в Лос-Анджелесе у меня самые любимые зрители, как и сейчас говорю», — высказался супруг Аллы Пугачевой.
Ранее Максим Галкин назвал «кормильцами» латвийцев, которые пришли на его концерт.