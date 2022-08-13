Пугачевой и Галкину грозит депортация из Латвии

Уже в ближайшее время звездную пару могут выдворить из страны. Дело в том, что сейчас руководство прибалтийского государства рассматривает новые ограничительные меры в отношении граждан РФ.

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73-летней певице Алле Пугачевой и ее супругу грозит депортация из Латвии, сообщает портал Blitz+ со ссылкой на местные Telegram-каналы. Вместе с Примадонной из страны могут вышвырнуть также актрису Чулпан Хаматову и всех людей с российскими паспортами. По данным канала Brief, сейчас руководство соседней республики обсуждает новые ограничительные меры в отношении граждан РФ. По некоторой информации, всех находящихся на территории страны россиян могут выдворить уже в ближайшее время.

«Правительство Латвии в ближайшее время разъяснит, должны ли граждане России покинуть страну, и в какой срок», — указывается в сообщении.

Напомним, что исполнительница хита «Миллион алых роз» вместе со своим супругом Максимом Галкиным перебралась в латвийскую Юрмалу в начале лета, когда в Израиле установилась сильная жара. Звездная пара регулярно навещает свою подругу Лайму Вайкуле, у которой обнаружили рак. Пугачева неоднократно заявляла, что в Россию она хочет вернуться не раньше осени, к началу нового учебного сезона.

Вот только в эти планы могут быть внесены вынужденные коррективы в связи с тем, что все меньше европейских стран хочет видеть на своей территории россиян. Нет никаких сомнений, что в случае принятия ограничительных мер Алла Пугачева и Максим Галкин попадут под «раздачу» вместе со всеми остальными.