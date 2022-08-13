Зрители отказываются покупать билеты на Малинина и Семенович на юге

В Сочи и Геленджике отменят концерты отечественных звезд Александра Малинина и Анны Семенович. Билеты на их выступления не выкуплены, пишет PROZVEZD.

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По данным портала, жителям южных городов кажется чрезмерной стоимость билетов (от 1,7 до 6 тыс. рублей). В Геленджике выкуплено менее трети мест в зале. Похожая ситуация наблюдается и в Сочи.

Кассир одной из билетных касс пояснил, что зрители не в состоянии платить 12 тыс. рублей за два места в первых рядах, так как «время непростое» и деньги требуются на ЖКХ и продукты.

В похожей ситуации оказалась и певица Анна Семенович. Ее совместный концерт с группой «Земляне» не состоялся в Геленджике. В кассах собралась столь малая сумма, что ее не хватало даже на перелет актрисы.

Хорошие сборы на юге были только у Григория Лепса и Филиппа Киркорова.