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1 час назад

Зрители отказываются покупать билеты на Малинина и Семенович на юге

Елена Прошина

В Сочи и Геленджике отменят концерты отечественных звезд Александра Малинина и Анны Семенович. Билеты на их выступления не выкуплены, пишет PROZVEZD.

Зрители отказываются покупать билеты на Малинина и Семенович на юге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным портала, жителям южных городов кажется чрезмерной стоимость билетов (от 1,7 до 6 тыс. рублей). В Геленджике выкуплено менее трети мест в зале. Похожая ситуация наблюдается и в Сочи.

Кассир одной из билетных касс пояснил, что зрители не в состоянии платить 12 тыс. рублей за два места в первых рядах, так как «время непростое» и деньги требуются на ЖКХ и продукты.

В похожей ситуации оказалась и певица Анна Семенович. Ее совместный концерт с группой «Земляне» не состоялся в Геленджике. В кассах собралась столь малая сумма, что ее не хватало даже на перелет актрисы.

Хорошие сборы на юге были только у Григория Лепса и Филиппа Киркорова.

Напомним, что в Анапе, Майкопе и Ставрополе жители выступали против проведения концертов Киркорова. Они обвиняли его в «сатанизме».

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