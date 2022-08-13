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26 минут назад

Марат Башаров приехал на Донбасс

Майк Габриелян

Стало известно, зачем российский актер и телеведущий Марат Башаров приехал в Донбасс. Об этом сообщает «Экспресс газета».

Марат Башаров приехал на Донбасс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я сейчас на Донбассе, здесь плохая связь. Я здесь по гражданской позиции», - сказал Баширов в телефонном разговоре с журналистами.

Актёр также высказался о знаменитостях, осудивших военную спецоперацию на Украине и уехавших из России. По его словам, в этом вопросе он полностью поддерживает режиссера и продюсера Никиту Михалкова.

Ранее Михалков высмеял звезд, покинувших Россию после февральских событий. По его мнению, они или «сидят на капитале», или ничего не смыслят в происходящем.

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