Марат Башаров приехал на Донбасс

Стало известно, зачем российский актер и телеведущий Марат Башаров приехал в Донбасс. Об этом сообщает «Экспресс газета».
«Я сейчас на Донбассе, здесь плохая связь. Я здесь по гражданской позиции», - сказал Баширов в телефонном разговоре с журналистами.
Актёр также высказался о знаменитостях, осудивших военную спецоперацию на Украине и уехавших из России. По его словам, в этом вопросе он полностью поддерживает режиссера и продюсера Никиту Михалкова.
Ранее Михалков высмеял звезд, покинувших Россию после февральских событий. По его мнению, они или «сидят на капитале», или ничего не смыслят в происходящем.