Марат Башаров приехал на Донбасс

Стало известно, зачем российский актер и телеведущий Марат Башаров приехал в Донбасс. Об этом сообщает «Экспресс газета».

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«Я сейчас на Донбассе, здесь плохая связь. Я здесь по гражданской позиции», - сказал Баширов в телефонном разговоре с журналистами.

Актёр также высказался о знаменитостях, осудивших военную спецоперацию на Украине и уехавших из России. По его словам, в этом вопросе он полностью поддерживает режиссера и продюсера Никиту Михалкова.