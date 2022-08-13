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23 минуты назад

Максим Галкин пригрозил физической расправой за покушение на его замок в Грязи

Слово и Дело

Российский юморист Максим Галкин высказался о своем замка в деревне Грязь, расположенной в Московской области.

Галкин пригрозил физической расправой за покушение на его замок в Грязи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам шоумена, которые он произнес во время латвийского концерта, он готов к покушениям на недвижимости. В этом случае на голову противников будут литься «горящее масло».

«Просто так они его не отберут! Им будет литься масло горящее им на голову. Выбрасывать старую мебель на хребты. Я так просто не сдамся», – сказал Галкин, его цитирует «Абзац».

Артист признался, что вернется в Россию и повесит на двери замка табличку со словами «поместье Галкина».

Ранее пользователи Сети и некоторые коллеги шоумена предложили отобрать замок Галкина и Пугачевой в Грязи.

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