Галкин пригрозил физической расправой за покушение на его замок в Грязи

Российский юморист Максим Галкин высказался о своем замка в деревне Грязь, расположенной в Московской области.
По словам шоумена, которые он произнес во время латвийского концерта, он готов к покушениям на недвижимости. В этом случае на голову противников будут литься «горящее масло».
«Просто так они его не отберут! Им будет литься масло горящее им на голову. Выбрасывать старую мебель на хребты. Я так просто не сдамся», – сказал Галкин, его цитирует «Абзац».
Артист признался, что вернется в Россию и повесит на двери замка табличку со словами «поместье Галкина».
Ранее пользователи Сети и некоторые коллеги шоумена предложили отобрать замок Галкина и Пугачевой в Грязи.