В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
20 минут назад

Участники «Ласкового мая» рассказали, как отбирали новых солистов в группу

Майк Габриелян

Участники «Ласкового мая» рассказали, как продюсеры отбирали артистов в популярную группу. Они должны были иметь привлекательную внешность и «дружить с головой». Об этом сообщает издание FBM со ссылкой на фильм «Моя правда. Золото и проклятье «Ласкового мая».

Участники «Ласкового мая» рассказали, как отбирали новых солистов в группу
Фото: ТАССТАСС

Участники группы Андрей Гуров и Роман Жуков рассказали о принципах отбора в состав коллектива.

По их словам, важны были хорошие внешние данные, начальные навыки сценических движений и привычка «дружить с головой». Кроме того, музыкант должен был быть сиротой. Вокальным данным уделялось гораздо меньше внимания.

Роман Жуков рассказал, что от солистов не было отбоя, проводились масштабные кастинги. Все прошедшие отбор кандидаты становились участниками музыкального коллектива и выступали в разных местах страны.

В итоге одновременно в разных городах могло выступать несколько составов «Ласкового мая».

Ранее композитор Сергей Кузнецов заявил, что не подписывал никаких договоров с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным на передачу прав на песни.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители