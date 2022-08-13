Участники «Ласкового мая» рассказали, как отбирали новых солистов в группу

Участники «Ласкового мая» рассказали, как продюсеры отбирали артистов в популярную группу. Они должны были иметь привлекательную внешность и «дружить с головой». Об этом сообщает издание FBM со ссылкой на фильм «Моя правда. Золото и проклятье «Ласкового мая».

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Участники группы Андрей Гуров и Роман Жуков рассказали о принципах отбора в состав коллектива.

По их словам, важны были хорошие внешние данные, начальные навыки сценических движений и привычка «дружить с головой». Кроме того, музыкант должен был быть сиротой. Вокальным данным уделялось гораздо меньше внимания.

Роман Жуков рассказал, что от солистов не было отбоя, проводились масштабные кастинги. Все прошедшие отбор кандидаты становились участниками музыкального коллектива и выступали в разных местах страны.

В итоге одновременно в разных городах могло выступать несколько составов «Ласкового мая».