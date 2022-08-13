В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Концерты Малинина и Семенович отменяются на юге

News.ru

Концерты Александра Малинина и Анны Семенович отменяются на юге из-за дорогих билетов. Певец с сыном намеревался выступить в нескольких городах, однако зрители отказались покупать билеты на его выступление, сообщает PROZVEZD.

Зрители отказываются покупать билеты на Малинина и Семенович на юге
Фото: malinin.rumalinin.ru

В Геленджике артисту не удалось собрать и трети зала: билеты стоимостью от 1700 до 6000 рублей зрителям показались дороговатыми. Вероятнее всего, предполагает издание, концерт будет отменён.

Аналогичная ситуация складывается и в Сочи, где Малинин должен выступать через несколько дней.

Звёзды должны понимать, что люди не готовы платить по 12 тысяч рублей за два места на третьем ряду. Время непростое, а гонорары артисты не снижают. Вот и получают отмены: билеты не продаются. Людям, дай Бог, заплатить за жильё и еду на отдыхе, — прокомментировали ситуацию порталу в билетных кассах.

В такой же ситуации оказалась Анна Семенович, совместный концерт которой с группой «Земляне» отменили в Геленджике. На собранную в кассах сумму не удалось бы покрыть даже перелёт певицы.

Кристина Орбакайте выступает на побережье в полупустых залах. На её концерты билеты также продаются с трудом. Хорошие сборы на юге в этом году были у Хабиба. Как рассказал изданию промоутер Сергей Лавров, исполнитель хита «Ягода-малинка» запросил небольшой гонорар — 600 тысяч рублей за выступление, билеты были недорогими и на концерт пошла молодежь.

Очень хорошие сборы были у Филиппа Киркорова и Григория Лепса.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко не согласился со словами певицы Анны Семенович, которая заявила, что российский шоу-бизнес процветает на фоне санкций. По его мнению, в связи с отъездом некоторых артистов наблюдается упадок концертной деятельности.

14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители