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1 час назад

Макаревич пожаловался на проблемы с перемещением по миру

Елена Прошина

Музыкант Андрей Макаревич сообщил, что имеет массу предложений на выступления за границей, но начать масштабную концертную деятельность ему мешают начавшиеся проблемы с визами. Соответствующее заявление он сделал в видеоинтервью блогеру Николаю Левшицу.

Макаревич пожаловался на проблемы с перемещением по миру
Фото: ТАССТАСС

«Концертов в России в ближайшее время не будет. По миру — масса приглашений, но сейчас большие проблемы с получением виз. Одни приглашают, а другие заведуют шенгеном и это совершенно разные люди, к сожалению», — сказал Макаревич.

Проблемы с визами у музыканта возникли на фоне желания ряда стран Евросоюза ввести запрет на их выдачу россиянам. При этом некоторые государства ЕС, в частности Нидерланды, Дания, Бельгия, Чехия, Словакия, Литва, Латвия и Эстония, уже сделали это. Кроме того из-за критики Макаревичем спецоперации России власти РФ фактически запретили выступления «Машины времени» в стране.

Шольц прокомментировал ситуацию с визами

Напомним, что уже несколько месяцев музыкант живет в Израиле. В апреле он стал там в четвертый раз отцом, у него родился сын Эйтан.

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