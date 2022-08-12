Макаревич пожаловался на проблемы с перемещением по миру

Музыкант Андрей Макаревич сообщил, что имеет массу предложений на выступления за границей, но начать масштабную концертную деятельность ему мешают начавшиеся проблемы с визами. Соответствующее заявление он сделал в видеоинтервью блогеру Николаю Левшицу.

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«Концертов в России в ближайшее время не будет. По миру — масса приглашений, но сейчас большие проблемы с получением виз. Одни приглашают, а другие заведуют шенгеном и это совершенно разные люди, к сожалению», — сказал Макаревич.

Проблемы с визами у музыканта возникли на фоне желания ряда стран Евросоюза ввести запрет на их выдачу россиянам. При этом некоторые государства ЕС, в частности Нидерланды, Дания, Бельгия, Чехия, Словакия, Литва, Латвия и Эстония, уже сделали это. Кроме того из-за критики Макаревичем спецоперации России власти РФ фактически запретили выступления «Машины времени» в стране.