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40 минут назад

Экс-участница "Дома 2" из Луганска выйдет замуж за депутата Госдумы

Илья Родин

Журналистка Лера Фрост (Демченко) призналась в интервью порталу BLITZ+, что выходит замуж. Ее избранник - депутат Госдумы. Она пояснила, что свадьба будет очень скромной, из-за ситуации на Донбассе.

Экс-участница "Дома 2" из Луганска выйдет замуж за депутата Госдумы
Фото: соцсетисоцсети

Отмечается, что Валерия Фрост (Демченко) родилась в Луганске. После школы уехала в в Киев, поступила на факультет журналистики одного из престижных вузов. В марте 2015 года приняла участие в съемках реалити-шоу «Дом-2».

«Учитывая, что я из Луганска, а мой муж — депутат Госдумы, устраивать громкие гуляние будет неправильно по отношению к людям, которые сейчас страдают», - уточнила Фрост.

Имя своего будущего супруга она не назвала. Рассказала, что познакомилась с ним во время сбора гуманитарной помощи для беженцев. Лера подчеркнула, что на церемонию будут приглашены только близкие люди.

Ранее сообщалось, что вышла замуж экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс. О свадьбе она рассказала в соцсетях. В дополнении к посту она выложила большое количество фотографий, на которых практически не виден ее муж.

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