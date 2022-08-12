Экс-участница "Дома 2" из Луганска выйдет замуж за депутата Госдумы

Журналистка Лера Фрост (Демченко) призналась в интервью порталу BLITZ+, что выходит замуж. Ее избранник - депутат Госдумы. Она пояснила, что свадьба будет очень скромной, из-за ситуации на Донбассе.

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Отмечается, что Валерия Фрост (Демченко) родилась в Луганске. После школы уехала в в Киев, поступила на факультет журналистики одного из престижных вузов. В марте 2015 года приняла участие в съемках реалити-шоу «Дом-2».

«Учитывая, что я из Луганска, а мой муж — депутат Госдумы, устраивать громкие гуляние будет неправильно по отношению к людям, которые сейчас страдают», - уточнила Фрост.

Имя своего будущего супруга она не назвала. Рассказала, что познакомилась с ним во время сбора гуманитарной помощи для беженцев. Лера подчеркнула, что на церемонию будут приглашены только близкие люди.