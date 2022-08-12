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33 минуты назад

Пиар-директор Бузовой подтвердил ее пропажу в сочинских горах

News.ru

Пиар-директор певицы Ольги Бузовой Антон Богославский в беседе с NEWS.ru заявил, что исполнительница пока не вышла на связь, после того как отправилась в горы Сочи. На таинственное исчезновение обратили внимание поклонники телеведущей, которая перестала публиковать сторисы в социальных сетях.

Бузова пропала в сочинских горах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она находится в Сочи. Пока не вышла на связь, — заявил Богославский.

Он добавил, что в последний раз общался с Бузовой днем ранее. Другой информацией пиар-директор пока не обладает.

Ранее Мария Шукшина высказала негодование по поводу недавнего скандала на VK Fest, в центре которого оказалась Ольга Бузова. Она умудрилась ошарашить публику, когда ответила на вопрос ведущей Насти Ивлеевой, нравится ли ей большой теннис. «Я влюблена в пенис. Очень люблю большой пенис», то ли пошутила, то ли на полном серьёзе ляпнула бывшая участница «Дома-2», повергнув зрителей в ступор.

«Пошла в разнос!» Борисова обрушилась на Бузову

Шукшина возмутилась скабрезностями, которые поющая ведущая высказала на публику, говоря о своих сексуальных предпочтениях. Актриса считает, что Бузова подаёт дурной пример, брякая пошлости на всю страну. Больше всего Шукшину возмущает, что все в очередной раз «притворились слепыми и глухими».

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