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15 минут назад

Экс-участница "Дома 2" Лера Фрост выйдет замуж за депутата Госдумы

Газета.Ru

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Лера Фрост получила предложение руки и сердца от депутата Госдумы. Она рассказала порталу BLITZ+, что не планирует устраивать пышное торжество, поскольку это будет неправильно по отношению к жителям Донбасса.

Экс-участница "Дома 2" из Луганска выйдет замуж за депутата Госдумы
Фото: lerafrost/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)lerafrost/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

"Мы считаем, что устраивать "пир во время чумы" нельзя. Учитывая, что я из Луганска, а мой муж — депутат Госдумы, устраивать громкие гуляние будет неправильно по отношению к людям, которые сейчас страдают", — сказала 28-летняя телезвезда.

Она добавила, что пригласит на праздник только самых близких людей. Имя своего избранника и дату бракосочетания невеста раскрывать не стала. По словам Фрост, она познакомилась с будущим супругом во время сбора гуманитарной помощи переселенцам из Донбасса.

Ранее "Фонд кино" отказался финансировать фильм Стивена Сигала о Донбассе.

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