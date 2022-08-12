Экс-участница "Дома 2" из Луганска выйдет замуж за депутата Госдумы

"Мы считаем, что устраивать "пир во время чумы" нельзя. Учитывая, что я из Луганска, а мой муж — депутат Госдумы, устраивать громкие гуляние будет неправильно по отношению к людям, которые сейчас страдают", — сказала 28-летняя телезвезда.