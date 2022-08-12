«Поздравляем Бирмингем, Глазго, Лидс, Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл и Шеффилд. Разнообразие заявок, поступавших из всех уголков Соединенного Королевства, было поразительным. Мы стремимся сделать предстоящий конкурс поистине уникальным и способным как воздать должное прекрасной стране Украине, так и достойно представить музыкальные и творческие таланты Великобритании во всем их разнообразии», — заявила представительница вещательной корпорации BBC Кейт Филлипс . Уточняется, что компании предстоит выбрать город-победитель вместе с Европейским вещательным союзом.

О готовности принять конкурс заявили 20 городов Великобритании, из которых были отобраны семь, имеющих наибольший опыт в организации мероприятий подобного масштаба. Ожидается, что победитель будет объявлен осенью. Им станет город, набравший наибольшее количество баллов по ряду показателей. Так, в прошлом году главным требованием было предоставление площадки, вмещающей не менее 10 тысяч зрителей и расположенной недалеко от аэропорта и отеля для гостей.