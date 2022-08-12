Галкин показал арендованную виллу в Юрмале за 100 тысяч евро в месяц

Комик Максим Галкин показал виллу в Юрмале, на которой он сейчас живет вместе с Аллой Пугачевой и детьми. Как сообщает «Слово и дело», аренда дома «Марта» 1928 года постройки обходится супругам в 100 тыс. евро ежемесячно.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На опубликованной в соцсетях видеозаписи можно увидеть роскошную отделку, высокие потолки и дизайнерские предметы интерьера. Также в доме имеется большая библиотека, кинозал и зимний сад.

Напомним, что после начал спецоперации Галкин и Пугачева уехали из России в Израиль. Там они остановились в Кесарии, где арендовали огромный коттедж за 1 млн рублей в месяц. Позднее супруги переехали в Латвию, в которой Галкин уже успел провести несколько концертов.