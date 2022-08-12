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40 минут назад

Утяшева рассказала об отъезде из России

Елена Прошина

Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева и ее супруг комик Павел Воля улетели с детьми из России. Звездная семья решила провести отдых в Турции. Об этом она написала в своем Телеграм-канале.

Утяшева рассказала об отъезде из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Утяшевой, в Турции она не была уже 10 лет. При этом она призналась, что теперь ей нужно включать режим силы воли, чтобы не набрать лишний вес, потому что «тут выглядит все очень вкусно».

«Режим "все включено" нас заждался, 10 лет не отдыхали в Турции! Это лето - колоссальная проверка на мою силу воли. Вспоминаю, как есть глазами… но с нэнэюшкиной кухней все равно не сравнится», - написала Ляйсан.

Не так давно звездное семейство отдыхало в Башкортостане, где они посетили гору Сусак Тау. По словам гимнастки, это очень сильное место. Она уверяет, что если подняться на самый верх, то начинаешь смотреть на мир совершенно по-другому. По традиции, Утяшева медитирует на горе, чтобы отпустить все ненужное.

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