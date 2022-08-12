Утяшева рассказала об отъезде из России

Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева и ее супруг комик Павел Воля улетели с детьми из России. Звездная семья решила провести отдых в Турции. Об этом она написала в своем Телеграм-канале.

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По словам Утяшевой, в Турции она не была уже 10 лет. При этом она призналась, что теперь ей нужно включать режим силы воли, чтобы не набрать лишний вес, потому что «тут выглядит все очень вкусно».

«Режим "все включено" нас заждался, 10 лет не отдыхали в Турции! Это лето - колоссальная проверка на мою силу воли. Вспоминаю, как есть глазами… но с нэнэюшкиной кухней все равно не сравнится», - написала Ляйсан.