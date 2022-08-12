Волочкова рассказала о жизни дочери с отцом и мачехой

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как живет ее дочь Ариадна с отцом и мачехой. По ее словам, это было решение девочки и она отнеслась к нему с уважением. Об этом она рассказала в интервью на радио «Комсомольская правда».

Дочь Волочковой, 16-летняя Ариадна живет со своим отцом бизнесменом Игорем Вдовиным, его супругой телеведущей Еленой Николаевой и их новорожденным сыном.

«Я отпустила ее во взрослую жизнь, ей удобнее жить в центре Москвы с отцом и его женой. Да, она не может быть там своим ребенком, как в родном доме, но ее все устраивает. Мне очень нравится ее позиция», - рассказала балерина.

По словам Волочковой, все свое время дочь тратит на образование. Сейчас Ариадна учится в школе экономики. Артистка уверяет, что девочка разносторонне развита. Она написала стихотворения на трех языках, занималась фотографией, музыкой, гимнастикой, теннисом, танцами. В следующем году Ариадна планирует поступать в университет Сорбонна.

«Если не получится этого сделать по политическим причинам, она готова поступать в университет в Москве или Петербурге», - рассказала Анастасия.