Волочкова рассказала о жизни дочери с отцом и мачехой

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как живет ее дочь Ариадна с отцом и мачехой. По ее словам, это было решение девочки и она отнеслась к нему с уважением. Об этом она рассказала в интервью на радио «Комсомольская правда».
Дочь Волочковой, 16-летняя Ариадна живет со своим отцом бизнесменом Игорем Вдовиным, его супругой телеведущей Еленой Николаевой и их новорожденным сыном.
«Я отпустила ее во взрослую жизнь, ей удобнее жить в центре Москвы с отцом и его женой. Да, она не может быть там своим ребенком, как в родном доме, но ее все устраивает. Мне очень нравится ее позиция», - рассказала балерина.
По словам Волочковой, все свое время дочь тратит на образование. Сейчас Ариадна учится в школе экономики. Артистка уверяет, что девочка разносторонне развита. Она написала стихотворения на трех языках, занималась фотографией, музыкой, гимнастикой, теннисом, танцами. В следующем году Ариадна планирует поступать в университет Сорбонна.
«Если не получится этого сделать по политическим причинам, она готова поступать в университет в Москве или Петербурге», - рассказала Анастасия.
Напомним, к отцу Ариадна переехала еще несколько лет назад. Она объяснила это тем, что решилась на это ради экономии времени: Вдовин живет в центре Москвы, и ей гораздо удобнее добираться от него до школы и на тренировки. А с матерью девушка встречается в свободное время. Она также признавалась, что у нее сложились дружеские отношения с женой отца.