Актрису Энн Хеч отключат от систем жизнеобеспечения

Американскую актрису Энн Хеч отключат от системы жизнеобеспечения. Об этом сообщает Daily Mail.

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Врачи оценивают состояние 53-летней артистки как критическое. Ей диагностировали смерть мозга. Хеч «технически» остается жива благодаря системе ИВЛ. Близкие актрисы приняли решение отключить ее от аппарата жизнеобеспечения после того, как ее органы будут проверены на донорство. Семья Энн сообщила, что планирует отдать часть органов звезды нуждающимся после ее смерти.