В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Пострадавшую в ДТП актрису Энн Хеч отключат от жизнеобеспечения

Газета.Ruиещё 5

Американскую актрису Энн Хеч отключат от системы жизнеобеспечения. Об этом сообщает Daily Mail.

Актрису Энн Хеч отключат от систем жизнеобеспечения
Фото: соцсетисоцсети

Врачи оценивают состояние 53-летней артистки как критическое. Ей диагностировали смерть мозга. Хеч «технически» остается жива благодаря системе ИВЛ. Близкие актрисы приняли решение отключить ее от аппарата жизнеобеспечения после того, как ее органы будут проверены на донорство. Семья Энн сообщила, что планирует отдать часть органов звезды нуждающимся после ее смерти.

6 августа произошло ДТП с участием актрисы. Хеч врезалась в гараж на улице Уолгроув-авеню. Затем она поехала дальше и через несколько километров врезалась в жилой дом в районе Мар-Виста. В результате столкновения автомобиль звезды загорелся. Актрису госпитализировали с сильными ожогами.

Шоу-бизнес,Энн Хеч,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители