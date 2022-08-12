«Зашла в студию и расплакалась»: Брежнева вернулась к работе

Певица Вера Брежнева вернулась к работе над новыми песнями. Как сообщает StarHit, в своих соцсетях исполнительница рассказала, что впервые за полгода она смогла посетить студию звукозаписи.

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«Зашла и расплакалась. Пару часов пыталась вспомнить, как это...» — написала в своем блоге бывшая участница «ВИА Гра».

Певица отметила, что поддержка поклонников помогла ей впервые за долгое время ощутить вдохновение — за минувшую ночь ей удалось найти первую рифму новой песни.

Отметим, что в последнее время Брежнева часто жалуется подписчикам на подавленное настроение. Недавно на фоне слухов о разрыве с супругом Константином Меладзе Вера рассказывала, что ей очень тяжело справиться с негативными эмоциями.