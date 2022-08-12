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1 час назад

«Зашла в студию и расплакалась»: Брежнева вернулась к работе

Никита Бородкин

Певица Вера Брежнева вернулась к работе над новыми песнями. Как сообщает StarHit, в своих соцсетях исполнительница рассказала, что впервые за полгода она смогла посетить студию звукозаписи.

«Зашла в студию и расплакалась»: Брежнева вернулась к работе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Зашла и расплакалась. Пару часов пыталась вспомнить, как это...» — написала в своем блоге бывшая участница «ВИА Гра».

Певица отметила, что поддержка поклонников помогла ей впервые за долгое время ощутить вдохновение — за минувшую ночь ей удалось найти первую рифму новой песни.

Отметим, что в последнее время Брежнева часто жалуется подписчикам на подавленное настроение. Недавно на фоне слухов о разрыве с супругом Константином Меладзе Вера рассказывала, что ей очень тяжело справиться с негативными эмоциями.

Певица отмечала, что переживания изменили и ее внешность — сейчас исполнительнице непривычно смотреть на свои старые фото.

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