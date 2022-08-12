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33 минуты назад

Стали известны детали нового шоу Малахова

Елена Прошина

Руководство телеканала «Россия–1» не так давно приняло решение закрыть шоу «Прямой эфир», которое выходило 11 лет. Однако для ведущего Андрея Малахова уже нашли другую работу. О его новой программе порталу ProZvezd рассказала дизайнер Аника Керимова.

Стали известны детали нового шоу Малахова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, новое ток-шоу будет отличаться от «Прямого эфира». Проект станет более серьезным, в нем будет меньше скандальных тем, планируется обсуждать актуальные вопросы. Кроме того, из эфира могут убрать и другие ток-шоу.

«Скандальные программы, кроме горя героям, ничего не приносили. Многие артисты были в ужасе от ток-шоу, которые транслировали на ТВ до спецоперации», - рассказала Керимова.

По ее словам, певица Маша Распутина жаловалась ей, что долгие годы тяжелым трудом зарабатывала себе имя, а потом его полоскали в студии Андрея Малахова без ее ведома. Многое пришлось вытерпеть Евгению Петросяну, родным актеров Владимира Коренева, Владимира Конкина. А певице Азизе и вовсе вызывали «Скорую помощь» и испортили медовый месяц.

Шоу-бизнес,Владимир Конкин,Владимир Коренев,Евгений Петросян,Андрей Малахов,
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