«Дворец»: Собчак показала свой номер во французском отеле

Журналистка Ксения Собчак в своих соцсетях показала шикарный отель, в котором остановилась во время поездки во французский Биарриц. Как сообщает Teleprogramma.pro, телеведущая выбрала для себя просторный номер из нескольких комнат.

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«Отель этот — бывший дворец, подаренный Наполеоном своей возлюбленной», — подчеркнула журналистка.

Собчак показала и свой роскошный номер, в котором есть просторная ванная комната, обеденная зона, гостиная и большой открытый балкон. Журналистка добавила, что собирается не только жить в апартаментах, но и работать — на ближайшие дни у нее запланированы съемки.