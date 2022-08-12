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1 час назад

«Дворец»: Собчак показала свой номер во французском отеле

Никита Бородкин

Журналистка Ксения Собчак в своих соцсетях показала шикарный отель, в котором остановилась во время поездки во французский Биарриц. Как сообщает Teleprogramma.pro, телеведущая выбрала для себя просторный номер из нескольких комнат.

«Дворец»: Собчак показала свой номер во французском отеле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Отель этот — бывший дворец, подаренный Наполеоном своей возлюбленной», — подчеркнула журналистка.

Собчак показала и свой роскошный номер, в котором есть просторная ванная комната, обеденная зона, гостиная и большой открытый балкон. Журналистка добавила, что собирается не только жить в апартаментах, но и работать — на ближайшие дни у нее запланированы съемки.

Напомним, что на отдых Собчак уехала с шестилетним сыном Платоном. Ранее они посетили парижский «Диснейленд» и искупались в водах Атлантического океана.

Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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