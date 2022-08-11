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9 минут назад

Долина объяснила, почему европейский образ жизни неприемлем для нее

Илья Родин

Певица Лариса Долина заявила в эфире радиостанции «Русский Хит», что ей нравится темп московской жизни. В тоже время образ жизни европейцев для нее категорически неприемлем.

«Мне это противно»: Долина раскритиковала европейцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Долина во время программы «Пришли-разбудили шоу» рассказала о своей новой песне «Бежит от скуки Москва». Певица подчеркнула, что она очень созвучна ее пониманию мира, жизни.

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Вместе с тем, призналась народная артистка, неторопливое европейское бытие, размеренность, ей неприятны.

«Когда приезжаю в Европу, то странно, что люди никуда не торопятся. Какая-то у них размеренная жизнь. Мне это противно абсолютно».

Лариса Долина сообщила ранее о секретах своей неувядающей красоты. Она пояснила, что в хорошей форме ей удается оставаться за счет рационального питания, занятий спортом.

Шоу-бизнес,Лариса Долина,
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