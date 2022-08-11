«Мне это противно»: Долина раскритиковала европейцев

Певица Лариса Долина заявила в эфире радиостанции «Русский Хит», что ей нравится темп московской жизни. В тоже время образ жизни европейцев для нее категорически неприемлем.

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Отмечается, что Долина во время программы «Пришли-разбудили шоу» рассказала о своей новой песне «Бежит от скуки Москва». Певица подчеркнула, что она очень созвучна ее пониманию мира, жизни.

Вместе с тем, призналась народная артистка, неторопливое европейское бытие, размеренность, ей неприятны.

«Когда приезжаю в Европу, то странно, что люди никуда не торопятся. Какая-то у них размеренная жизнь. Мне это противно абсолютно».